Víctor: «Se pueden hacer muchas lecturas positivas del partido» Víctor da instrucciones a sus hombres durante el partido. / Ñito Salas El técnico malaguista reconoce la falta de eficacia del equipo, pero sigue confiando en el ascenso FERNANDO MORGADO Sábado, 27 abril 2019, 19:24

Víctor Sánchez tuvo que enfrentarse a su primera rueda de prensa después de un partido en la sala Juan Cortés de La Rosaleda con la decepción de una derrota especialmente dolorosa, que se reflejaba en su rostro ante los medios. A pesar de todo, el entrenador madrileño quiso afrontar de manera optimista el traspiés. «Se pueden hacer muchas lecturas positivas del partido. Quedarse solo en el análisis del resultado sería muy pobre», explicó Víctor, que reconoció que la «falta de efectividad» condenó a su equipo ante el Mallorca. «La efectividad marca el fútbol. Han tenido dos ocasiones y una ha sido el gol. El resto del tiempo hemos jugado en campo rival, hemos presionado arriba… La semana pasada también tuvimos ocasiones, pero fuimos más efectivos», añadió.

Para los jugadores, el técnico malaguista no tuvo ningún reproche. «A los futbolistas no se les puede poner ni un 'pero'. Queda mucho y, jugando de esta manera, los partidos caen normalmente de tu lado. Haber jugado la mayor parte del tiempo en su campo nos deja satisfechos, sabemos que la línea que ha tomado el equipo es positiva. Ahora tenemos que ir a por los partidos que quedan», apuntó Víctor.

En su presentación, el entrenador aseguró que el Málaga ascendería si ganaba todos los partidos que le quedaban y, a pesar de la derrota, sigue manteniendo su augurio. «Dije que si ganábamos todos los partidos, ascenderíamos. Pueden ser también los del 'play-off'. Tenemos un equipazo, lo habéis visto, habéis visto cómo aplaudía la afición al equipo en el descanso. Pero el fútbol tiene estas cosas; a veces el balón no quiere entrar. Trabajaremos para mejorar el acierto. Ganándolo todo estaremos en Primera y lo seguimos pensando», aclaró.

Aunque aún no había visto la repetición de las jugadas, Víctor aseguró que desde su posición en el banquillo había visto dos penaltis a favor del Málaga. «Siempre tengo mucho respeto por la labor arbitral. Como personas, también se equivocan, al igual que nosotros, los entrenadores, o los jugadores. Ese factor del error arbitral siempre cuenta. Desde el banquillo he visto dos penaltis, uno a Ontiveros y otro a Keidi. También ha habido dos amarillas que podría haber visto Salva Sevilla y habrían condicionado el partido. Si se confirma que ha sido penalti, ya ha pasado y no se puede hacer nada».

El entrenador del Mallorca, Vicente Moreno, no pudo sentarse en el banquillo, pero sí compareció ante los medios para mostrar su satisfacción por el partido realizado por sus pupilos. «El Málaga ha tenido mucha más llegada, pero creo que hemos hecho un partido serio. Hemos buscado el premio y al final lo hemos conseguido».