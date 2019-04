Víctor repite once

No hubo sorpresas. El Málaga partirá con el mismo once del triunfo en Alcorcón (1-4) esta tarde ante el Mallorca (16.15 horas, Gol). Aunque no lo quiso confirmar en la víspera su técnico, Víctor Sánchez del Amo, era algo más que una evidencia, al no haber lesionados ni sancionados.

De esta forma jugarán Munir; Cifu, Lombán, Pau Torres, Ricca; Keidi; Renato, Adrián, N'Diaye, Ontiveros, y Blanco. En el Malllorca se alinearán el malagueño Manolo; Fran Gámez, Raíllo, Valjent, Salva Ruiz; Pedraza, Salva Sevilla; Aridai, Dani Rodríguez, Lago Junior, y Budimir. Quizás la principal novedad es la presencia de Pedraza, en lugar de Baba como 'pivote'.