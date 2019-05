Víctor: «Seguiremos creyendo en nuestra línea de juego» Víctor, en un entrenamiento reciente en el estadio Ciudad de Málaga. / Germán Pozo El técnico malaguista, preocupado por la influencia en la confianza de los suyos de un mal resultado, afirma: «Jugando como jugaron lo más probable es que los resultados lleguen» PEDRO LUIS ALONSO Málaga Sábado, 4 mayo 2019, 13:34

Confianza. En torno a este concepto y al trabajo para reforzarla ha girado una larga semana en el Málaga. Un paréntesis que será al final de nueve días entre la derrota ante el Mallorca (0-1) y a visita al Cádiz de pasado mañana (21.00 horas, Gol). Fiel a su filosofía de trabajo, en la que concede un gran valor al aspecto anímico, el entrenador del cuadro de La Rosaleda, Víctor Sánchez del Amo, reflejó este mediodía, en rueda de prensa, lo importante que está siendo reforzar a sus jugadores en la idea de juego.

«El factor que mas influye en la confianza de los jugadores es el resultado. Es tremenda la influencia que tienen los resultados positivos o negativos. Como tuvimos uno negativo, hicimos un trabajo de análisis del partido. Para lograr resultados hay que hacer cosas, y en los dos partidos (que lleva jugados el equipo a sus órdenes) se hizo todo para ganar. Jugando como jugaron (ante el Mallorca) lo más probable es que los resultados lleguen«, argumentó el madrileño, que añadió: »Como los jugadores creen en esta forma de jugar, la confianza se vio reforzada y su público se lo reconoció ovacionándoles al final«. E insistió: »Vemos entrenar al equipo y es un espectáculo«.

Víctor habló del Cádiz, de la exigencia de otro duelo ante un rival directo, a sólo seis jornadas del final (aunque el Málaga sólo tenga que disputar cinco encuentros). «Será un partido tremendamente competido, pero seguiremos creyendo en nuestra línea de juego y vamos a buscar la victoria. Estamos ambos en la pelea por el ascenso, como sucedió ante el Mallorca, y los equipos que están en la parte alta son los que están haciendo las cosas bien, los de mayor nivel competitivo«.

El técnico tampoco ocultó la importancia de Machís, llegado en enero (y por el que el Málaga se interesó) y su influencia en el apartado ofensivo en el Cádiz: «Es uno de los más determinantes. Su rendimiento es muy importante. Trataremos de minimizar sus cualidades y explotar sus debilidades».

Asimismo, tuvo palabras para analizar la situación de los lesionados. En un grupo situó a Koné y Juan Carlos, que vienen de largas inactividades. «Lo primero que hay que conseguir es el alta deportiva y, luego, está el alta que yo llamo competitiva, cuando se tiene el nivel suficiente para competir. Van por un camino buenísimo y estamos seguros de que vamos a poder contar con ellos en lo que queda de temporada. De un día para otro a veces se dan evoluciones muy grandes, y vemos sus datos físicos y médicos a diario«, dijo, y matizó también que, en estos casos, »se pueden tener buenas sensaciones, pero hay riesgo de recaídas«.

Respecto a Erik Morán y Dani Pacheco, dejó claro que «no están aun para entrenarse con el equipo». «No puedo hablar de plazos. Es una incertidumbre. Un jugador puede estar en los plazos generales o no. Yo me vi en la situación de Pacheco en la etapa del Deportivo. No me terminaba de recuperar y te comes la cabeza, le das vueltas. Él está en esa situación, poniendo de su parte para recuperarse pero... no hay unos parámetros únicos». Además, Víctor ensalzó el trabajo de todos los 'tocados' y dejó entrever que es difícil que Ricca llegue a tiempo al partido, después de no haberse entrenado en todo lo que va de semana aún.

El riesgo de quedarse fuera de los seis primeros

Finalmente, Víctor fue abordado acerca de la presión que puede tener el equipo en una jornada en la que sufre un riesgo importante de quedarse fuera de los seis primeros puestos de la tabla clasificatoria por primera vez en lo que va de temporada. El madrileño fue rotundo: «Nosotros no tenemos problemas en hablar de todo. El objetivo es el ascenso. Queremos ganarlo todo, y «. Además, no quiso acabar su comparecencia sin elogiar la respuesta de la afición malaguista un lunes al adquirir la 450 localidades en la grada para los visitantes del Ramón de Carranza: »Siendo horario de lunes es complicado para las aficiones que se hayan agotado las entradas y por eso es muy meritorio. Nuestra idea es brindarles un partido que sea para disfrutar«.