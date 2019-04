Víctor: «Hemos visto la eficacia del Málaga en defensa y en ataque» Víctor, durante el encuentro. / Agencia Lof «El mérito es de los jugadores», destaca el nuevo entrenador del equipo blanquiazul, que recalca: «En poco tiempo hemos cambiado muchas cosas» OPTA Sábado, 20 abril 2019, 00:08

El nuevo entrenador malaguista, Víctor Sánchez del Amo, no podía estar más satisfecho en la sala de prensa del estadio Santo Domingo en Alcorcón y dio todo el mérito de la goleada en su estreno en el banquillo a los futbolistas: «El mérito es de los jugadores. Ya dijimos en nuestra presentación que aceptamos este reto porque creemos en el potencial de los jugadores. Les hemos felicitado y dado las gracias porque en poco tiempo hemos cambiado muchas cosas. Hemos visto la eficacia del equipo en defensa y en ataque. Hemos planteado situaciones diferentes y con riesgo y hemos tenido buenos resultados. Vamos a preparar la semana bien y con confianza para el siguiente partido».

Sobre lo que más le gustó de su equipo, el madrileño fue claro: «Somos muy exigentes en todos los aspectos del juego, porque cualquier detalle supone una diferencia. Una jugada aislada te provoca un penalti en contra y el partido te puede cambiar. Nosotros hemos querido entrar igual o más fuerte que ellos y la actitud en la segunda parte ha sido fantástica. Hemos marcado esos dos goles que nos los habíamos puesto de reto«.

El nuevo entrenador malaguista volvió a referirse a la actitud positiva de los jugadores: «En la rueda de prensa previa al partido ya explicamos que para nosotros es fundamental el trabajo de gestión emocional y le íbamos a dedicar tiempo por igual que al trabajo táctico y al técnico. Nos ha tocado trabajar en una situación complicada, pero para nosotros ha sido muy sencillo convencer a los jugadores porque poco tenemos que decir. ¿Quién no quiere estar en Primera? A nivel táctico les hemos presentado situaciones nuevas y han respondido genial«. Eso sí, no quiso elogiar a ningún jugador en particular: »Esta plantilla tiene una confección con mucho nivel en los extremos. No sólo el trabajo ofensivo, sino también el defensivo. Destacara un jugador por encima de todos no es algo nuestro ni de ningún entrenador. Han sido sensacionales todos, hasta los que han estado en el banquillo animando«.

Sobre el futuro, Víctor se mostró muy exigente: «Ahora analizaremos el encuentro y seguro que encontraremos muchas cosas que no han salido bien y queremos mejorar. Que los jugadores tengan eficacia ha sido muy positivo, no es fácil que se dé esa eficacia. Nuestra función es exigir más para dar más rendimiento«. Por último, quiso dejar clara la unión con la grada: «A la afición no le vamos a pedir nada. Tenemos que ofrecerle con nuestra dedicación y entrenamiento y seguro que nos van a apoyar.»

Por su parte, Cristóbal Parralo, técnico del Alcorcón, valoró la derrota de la siguiente manera: «Estoy contrariado lógicamente porque no hemos conseguido ser superior al rival. Ellos al principio han tenido efectividad y han sabido ponerse al principio por delante. Hemos tenido mala suerte con la lesión de Toribio, tenemos tocados a todos los centrocampistas principales. Las lesiones nos están mermando mucho y tenemos que reinventarnos cada semana«. Para matizar sus palabras, el cordobés dijo: «No puedo estar enfadado con los jugadores porque ellos trabajan y luchan, e intentan hacer las cosas de la mejor manera. Estábamos teniendo el balón y generando situaciones cuando nos ha llegado en una transición el 1 -3 y ahí sí que se nos ha puesto muy cuesta arriba y el equipo no ha sabido reaccionar».

Para el exentrenador del Deportivo, ha sido el peor encuentro de su equipo: «Hemos jugado contra un Málaga que ha sido mejor que nosotros. Si analizáis las circunstancias que nos rodean el enjuiciamiento puede ser otro. No es fácil reinventarse cada semana. Las circunstancias son las que son«.