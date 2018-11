Adrián: «La vida te pone retos y uno nunca está preparado del todo» Adrián, ayer al mediodía en un pasillo entre las gradas de La Rosaleda. / GERMÁN POZO El medio centro, fijo en los planes del equipo, analiza el primer tercio de temporada y su estado anímico meses después de un fracaso deportivo PEDRO LUIS ALONSO Málaga Viernes, 23 noviembre 2018, 01:27

Adrián (Madrid, 1988) ha hecho tabla rasa de la pésima temporada del equipo el curso anterior y, como uno de los supervivientes, hace todo lo posible por expiar culpas con unas estupendas prestaciones en Segunda, como timón del equipo en el centro del campo y con un conocimiento del juego que ha hecho del Málaga un equipo muy respetado con el balón. Titular indiscutible como medio centro, el sábado volvió a gran nivel tras su sanción en Gijón.

Marcó un gol al Gimnástic, uno de sus exequipos, pero en realidad pudieron ser dos....

-¿Por?

-Por aquel remate que le quita Ricca en una de sus dos claras ocasiones, la que tuvo por alto... Son cosas del fútbol ¿verdad?

-Sí... Estaba ya saboreando que podía rematar y bien, y apareció Fede, que entra como un cañón y arrolla a todo el mundo...

-LaLiga le ha elegido en el once de la jornada en Segunda y también entre un quinteto de jugadores que optan al premio individual al mejor del fin de semana, pero lo va a tener difícil ante Enric Gallego, que marcó cuatro goles en un partido...

-Es complicado. Obviamente, se lo merece. Es un jugador de un rival al que nos vamos a enfrentar ahora.

-¿Pero se vio bien el sábado ante el 'Nástic?

-Creo que fue un buen partido colectivo. Nos faltó un poco entender mejor lo que necesitaba el encuentro en la segunda parte.

-Marcar antes el segundo gol, ¿no?

-Sí. Salimos con la idea de cerrar el partido, pero ellos se encerraron atrás a pesar de ir perdiendo y parece que nosotros teníamos esa prisa por ello, cuando no nos hicieron una presión alta. Tuvimos imprecisiones en pases que a lo mejor no hubiesen sido necesarias. Y me incluyo, porque hubo algunos envíos en los que quise arriesgar más.

-¿Cree que el estado del campo les perjudicó?

-Es verdad que a lo mejor no tenía todo el césped que nos hubiese gustado, pero el balón corría bien, que era lo principal. Ya lo vimos el día antes del partido.

-¿Qué lectura puede hacer de este primer tercio de la Liga del Málaga?

-Que somos un equipo que competimos bien. Siempre tenemos la posibilidad de llevarnos los tres puntos en cualquier partido, porque siempre estamos cerca de ello. Y, sobre todo, creo que es importante posicionarte para lograr algo bonito, y creo que lo estamos haciendo.

-¿Cómo explicar que el Málaga lo sume todo en casa pero fuera sólo lleve dos de los últimos quince puntos?

-Es cierto, y creo que tenemos una asignatura pendiente, que es volver a lo que hicimos al principio de la temporada, ganar fuera. Este fin de semana ya tenemos una oportunidad. Necesitamos sacar los tres puntos para seguir peleando allí arriba, porque los equipos puntúan de tres en tres.

-¿Y a qué lo achaca?

-A que es una Liga muy igualada. Además, cada vez que el Málaga visita algún estadio parece que somos el rival a batir y nos ponen en dificultades. Hubo partidos que los tuvimos de cara para ganar, en Pamplona y Gijón, y se nos escaparon por detalles, y también hay que darle valor a eso, a que siempre estamos con posibilidades de conseguir los tres puntos.

-¿Cuál ha sido el rival que le ha parecido más potente de los catorce a a los que ya se ha medido?

-No nos hemos enfrentado al Granada, que creo que va a ser un gran rival, y a mí me gusta el Deportivo, porque creo que tiene muy buenos jugadores y una plantilla muy compensada y de nivel. Estará arriba toda la temporada.

-¿Y cómo explicar que el equipo tuvo menos posesión que el rival en once de los catorce partidos?

-No nos preocupa. La posesión ha de ser efectiva en la parte del campo que al final te da los goles y ganar los partidos. Así lo estamos demostrando durante la temporada. El equipo compite bien tanto con balón como sin él, y ese equilibrio es una de las bases del éxito hasta ahora.

-¿Preocupa la racha más reciente de lesiones?

-Cuando pierdes compañeros es motivo de tristeza. Hay que tener en cuenta que es una Liga muy larga. No hay parones de selecciones, va todo continuado, y al final con la carga de trabajo y de minutos de competición es normal que ocurran más lesiones que en una temporada de Primera.

-El Extremadura lleva más goles que ustedes, pero están en zona de descenso...

-Sí, pero han recibido más goles también. Habrá muchos equipos que hayan marcado más goles, pero no les han dado tanto valor a esos tantos.

-Usted no ha pasado por categorías como Segunda B o Tercera, pero ¿cree que es normal que un delantero que siempre había jugado en ellas explote de esta forma pasados los treinta años? Me refiero a Enric Gallego, que va a casi gol por partido en su debut en Segunda...

-Siempre hay jugadores que tienen nivel y por circunstancias no tienen oportunidad de poder mostrarlo durante su carrera. Enric está teniendo ahora la posibilidad de competir en una liga profesional, en Segunda, y lo está haciendo realmente bien. Hay casos así en la historia del fútbol. Es bonito ver que con 32 años esté viviendo su mejor momento como jugador, más allá de los goles.

-Usted tiene 30 años ya. ¿Se ve más en el rol de este curso de medio centro puro o como le colocaban en el Eibar de medio punta o hasta de delantero con libertad?

-En el Racing jugué también en la banda izquierda. He jugado muchas veces de medio centro, sobre todo en mi etapa en el Elche, y la entiendo bien. Fran Escribá quiso que jugara ahí y me sirvió de aprendizaje de muchas cosas en el fútbol a las que no le daba valor. Me hizo mejor jugador, sobre todo en la fases sin balón.

-¿Es un falso mito lo de correr kilómetros en el fútbol? ¿No cree que cuanta más la colocación y el control de los partidos con el balón?

-Muchas veces el estar bien colocado, el ver bien el partido, el estar donde necesitan tus compañeros para darle salida al juego, te lleva a hacer muchos kilómetros. Es una posición muy de transición, que obliga a ir de área a área. Inconscientemente, haces muchas distancias.

-Cuando hay ahora doce jugadores de la plantilla de la última Liga en otros equipos de Primera es que no era un bloque llamado a priori al descenso, ¿verdad?

-Sí. No salieron bien las cosas desde pretemporada. Falló absolutamente todo. No es momento de lamentarse. Me quedo con los que seguimos aquí y hemos continuado con el proyecto en Segunda, y la verdad es que intento pasar página de aquello. Se vivieron episodios muy duros tanto en lo personal como en lo profesional.

-¿Se aprende más en el fútbol de los éxitos o de los fracasos?

-Se aprende en las dos situaciones, pero es verdad que cuando pasan cosas malas uno se piensa que lo sabe todo o que es capaz de superar momentos difíciles. Pero la vida te pone retos y uno se da cuenta de que nunca está preparado del todo. Estamos en un continuo aprendizaje. Hay muchos factores para el rendimiento de un equipo. Más allá de las relaciones en el vestuario, cuenta el momento de forma personal. Muchas veces puedes tener una mala temporada por lesiones, porque no están saliéndote las cosas y pierdes la confianza, y si vas sumando piezas así es difícil que el equipo rinda.

-En definitiva, que lo pasó doblemente mal la pasada campaña: por el descenso y por su situación atípica en la primera fase de la temporada, con el entrenador amenazado en el cargo.

-Es normal. Cuando a un entrenador no le salen las cosas todos los entrenadores reciben críticas. Pensaba que iba a ser capaz de llevar mejor ciertas situaciones y luego vi que no. Cuando ves sufrir a familiares uno lo pasa peor, y no me refiero a fútbol sólo, también en el resto de la vida.

-Seguramente no repetiría en el futuro en un equipo con su padre, aunque cada vez parece más difícil que se dé la coincidencia...

-Eso nunca se sabe. Creo que llevaba tiempo sin poder conocer sus métodos de entrenamiento, y me gustó hacerlo durante el tiempo que pude. Creo que todos los futbolistas pueden aprender cosas.

-Ahora sí que está disfrutando en el campo después de aquellos meses, ¿no?

-He podido continuar siendo titular. Otra vez. Me siento feliz, porque las cosas están saliendo bien, el equipo esta ganando. La afición viene a La Rosaleda y se lleva una gran alegría. Eso afecta al rendimiento. Cuando uno siente detrás el apoyo de tanta gente le da valor a tu trabajo.

-¿Se han conjurado todos para no hablar de ascenso aún?

-Es que es pronto. Lo dice el míster, que tiene mucha experiencia en esto. Hay que ir posicionándose para cuando llegue el tramo final de la Liga ver qué podemos hacer. Lo estamos haciendo bien. Puedo decir que miras la clasificación. Nos gusta estar arriba y haber estado líderes. También veo contra quién juegan el resto de rivales, pero esto es una carrera de fondo y de momento estamos bien.