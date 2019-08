LOS QUE VAN Y LOS QUE VIENEN

El Málaga, el equipo, ha superado por encima de lo previsto su complicado arranque de la Liga. Su trabajada victoria en Santander y el empate ante Las Palmas han mantenido la esperanza de que casi todo se pueda arreglar, evitando un temido desplome en la clasificación. El Málaga, sin apenas jugadores para competir, ha demostrado orgullosamente un pundonor y una profesionalidad fuera de toda duda ganando tiempo al tiempo. Ahora, quienes sean responsables en el club (que sigo sin saberlo) son quienes han de resolver esta misma semana la incorporación de los jugadores que esperan su turno para incorporarse a la plantilla. Digo yo que ante el Girona debieran jugar ya quienes vayan a ser la base del equipo a lo largo de la temporada. O, al menos, lo más parecido posible. Es lamentable, y triste, que tengan que irse los mejores, los mejor pagados, para que lleguen otros de bajo coste. O cedidos, que todavía es peor.

No obstante todo lo dicho, la realidad es que esto mismo está ocurriendo en otros clubes, la U. D. Las Palmas por ejemplo, incluso algunos de campanillas. A estas alturas, el Madrid no sabe qué hacer con Bale, James y Keylor (que acabarán quedándose) y mantiene el suspense respecto al llevado y traído Neymar en un pulso con el Barcelona, que mantiene a Rakitic en la vitrina de ofertas especiales. Un lío, vamos, que los más viejos del lugar no habíamos visto hasta ahora, en la tercera jornada de Liga ya. Y todo porque alguna mente autoritaria decidiera un día ampliar el plazo de inscripciones hasta septiembre. No es serio que jugadores en venta pueden jugar dentro de unos días con equipo y otros sentimientos. Pero, claro, don Dinero es el que juega y entonces vale todo. Salvando las distancias, ¡y qué distancias!, el Málaga es víctima de ese galimatías que es, hoy día, el fútbol español con unos dirigentes que no se pueden ver. Confíemos, repito, en que el Málaga sea capaz de mantener el tipo pese a tantos contratiempos. No olvidemos que el ascenso está agazapado a cuarenta jornadas vista.