Un visitante con dudas frente al peor local

A fuerza de sufrir en todas sus salidas, incluidas las de final exitoso, no se puede negar que el Málaga llegue avisado al Francisco de la Hera, donde tendrá al menos a medio millar de seguidores en la grada. Muchos años después compite en tierras extremeñas, en Almendralejo, donde su última visita (allá por septiembre de 2002) permitió un sufrido pase copero, después de la lotería de los penaltis. Ante el peor equipo en casa, el Extremadura, los pupilos de Muñiz parecen ya obligados moral y deportivamente a detener la sangría de puntos a domicilio (se han escapado trece de los últimos quince).

Cierto es que la competición en Segunda está teniendo en esta edición un claro tinte local en el desenlace de los encuentros, pero las opciones de ascenso directo, todavía difíciles de concretar recién concluido el primer tercio liguero, pasan por ser mucho más eficaz lejos de La Rosaleda. A fuerza de ser sincero, el Málaga compite, se maneja cerca de un buen resultado, pero en sus últimas citas fuera no los consigue. Se dejó sorprender tras un saque de banda en Las Palmas (1-0), como en Gijón (2-2), pero esta vez con el agravante de que fue en la última acción del partido; empató un duelo muy equilibrado en Riazor (1-1); causó decepción en Elche (2-0), y sufrió la remontada del Osasuna (2-1) y varias cornadas del árbitro.

Extremadura - Málaga LaLiga 123 Jornada 15 Francisco de la Hera 16.00 horas (LaLiga 123 TV) Árbitro Javier Iglesias Villanueva (gallego)

No serán pocos los peligros esta tarde, ante un Extremadura que es el que menos suma en casa (cuatro puntos) pero que se crecerá a la caza de un rival con pedigrí. El cuadro azulgrana parece haberse reseteado con la salida de Juan Sabas del banquillo y la llegada de Rodri -curiosamente, hasta hace semanas el ayudante de Oltra en el Tenerife-. El 1-4 en Reus en su debut así lo atestigua, con un cambio de dibujo: del 4-3-3 al 4-4-2. Además, el Extremadura presume de 'pichichi', un sorprendente Enric Gallego, el jugador de moda en el torneo. La torre catalana, en su debut en Segunda, va a gol por partido (trece dianas en otras tantas jornadas, pues se perdió una, la primera) y, aunque no los reparte de forma equitativa (lleva dos 'hat trick' y le hizo cuatro de una tacada al Reus hace una semana) llega sobrado de confianza ante los blanquiazules, motivo para no bajar la guardia.

No le vendría mal esta tarde un 'Enric Gallego' a las huestes malaguistas, que padecen la baja de Koné y la falta de ritmo de Harper, que recién recuperada el alta no ha llegado a tiempo para ir convocado a Almendralejo. Por eso a Muñiz sólo le queda la opción de confiar en Héctor, que aún no ha sido titular, junto a Blanco o apostar por un dibujo menos habitual, sin dos delanteros puros y con un enganche, ya sea Haksabanovic (como en el segundo tiempo ante el 'Nástic'), Dani Pacheco, Adrián (lo que daría opciones a Lacen de entrar en el once) o Juanpi, que ha vuelto a la lista después de ser baja por unas molestias musculares en el último compromiso. En el parte de bajas, el Málaga tiene más que lamentar que su rival, las de Mula, Juan Carlos, Luis Hernández y Koné, mientras que Andrés Prieto, Torres, Boulahroud y Harper se quedaron fuera por decisión técnica. Al Extremadura sólo le faltan los defensas Balbi y Djalo, y vuelven Zarfino y Álex Barrera. Es muy probable que se repita el once, la lista local se anunciará antes del encuentro.

A tenor del triunfo ayer del Deportivo, el Málaga podría recuperar el liderato sólo si gana y no lo hace el Alcorcón, que recibe al Zaragoza esta noche en el cierre de la decimoquinta jornada. Más allá de estas cábalas que no parecen inquietar aún a Muñiz y sus jugadores, que sólo piensan en «posicionarse» -alguno si mira a hurtadillas la clasificación y los demás resultados-, el Málaga, no hace muchas semanas primero con cuatro puntos de renta sobre el segundo, necesita sumar fuera para no seguir perdiendo puestos en la tabla.