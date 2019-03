En plena transformación del equipo nacional, el seleccionador ha encontrado un hueco para las vocaciones tardías, casos de Parejo, Jesús Navas y Jaime Mata que, precisamente, fueron de los más destacados en el encuentro con Noruega. Está por verse que la llamada de estos jugadores haya sido por convicción de futuro o que haya sido una convocatoria de emergencia por bajas imprevistas. Lo cierto es que, cuando sólo se viene hablando de regeneración (o evolución, como le gusta llamarle Luis Enrique), hay que sumar a ellos la presencia de Canales y Rodrigo, ambos con una edad ideal (27 años) pero olvidados hasta ahora. Esa veteranía, comandadas por Sergio Ramos y Busquets hacen de esta selección española que ha iniciado su andadura hacia la Eurocopa un equipo nuevo que, a la fuerza necesitará de esa savia nueva que son los Asensio, Ceballos, Isco, Koke, Saúl y demás. Esta misma tarde, en el encuentro en Malta, quizás hallemos más referencias sobre la idea y los planes del seleccionador en esa renovación que necesita el fútbol español.

Y puesto que tenemos aquí a la selección de Malta resulta inevitable rememorar aquel 12-1 en otra Eurocopa, la de 1984, que clasificaba a España para seguir adelante en busca de una final que acabaría ganando Francia. Nuestra selección necesitaba ganar por once goles (impensable antes y ahora) a poco de iniciarse el partido Malta marcó un gol y eso obligaba a marcar doce. Más difícil todavía, como en el circo. Pero poco a poco empezaron a llegar los goles: Santillana abrió el marcador (4), Poli Rincón (3), Maceda (2), Gordillo, Sarabia... y Señor, poco antes del final, originando una explosión de júbilo increíble. El milagro se había producido. Milagro al que no habrá que recurrir esta noche pero que puede servir de acicate para nuestros internacionales que ya ven que marcar goles no es tan difícil. Aunque lo parezca. Han sido muchos los fracasos de la selección española desde el lamentable Mundial de Brasil y corresponde ahora a Luis Enrique, tras el fugaz paso de Lopetegui y de Hierro, componer un equipo nuevo y devolver al fútbol español el prestigio perdido.