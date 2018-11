VUELTA A LAS ANDADAS

Necesitaba el Málaga volver a las andadas y reencontrarse con el triunfo, y lo hizo con una apabullante superioridad ante el Nastic de Tarragona, mucho más amplia que el 2-0 final del marcador. No mereció el Málaga esperar hasta el final para sentenciar, sobre todo porque en estas dos últimas semanas habíamos sufrido en las carnes las adversidades de los últimos minutos que nos han 'robado' al menos tres puntos.

Venía el equipo catalán con el peso de ser colista, pero esas cosas en la pelota loca, y más en Segunda, tienen poca o ninguna importancia, porque aquí te hace un roto el Elche menos pintado. Por eso era un 'partido trampa', de los que hay que desconfiar, sobre todo porque no sabíamos cómo iban a pesar en las cabecitas blanquiazules los últimos segundos de Gijón. Pronto se vio que la cosa no iba a ser muy traumática, porque el Málaga se comió a su rival de principio a fin, y si al final del descanso no se llegó con un 3-0 justo y merecido fue porque Ricca es un buen lateral izquierdo, pero un nulo rematador en el área pequeña.

El Málaga tuvo en Ontiveros a su principal baluarte. Espectacular, sensacional el partido del marbellí, con un derroche de facultades inimaginable en él hace un par de temporadas. Ha encontrado Ontiveros en Muñiz a su entrenador ideal, y el Málaga ha encontrado una estrella que, si sigue así, pronto se lo rifarán, cosas de la vida, todos los grandes del fútbol patrio.

El magnífico gol de Koné, que desgraciadamente salió de nuevo lesionado -lo que se nota aún más porque está en un momento dulce-, puso al Málaga sobre la pista de lo que tenía que hacer para mantener la victoria, y sin renunciar al área rival guardó la ropa con la compostura de la calidad de sus hombres y las carencias de los visitantes, que pese a todo mantuvieron la cara alta hasta ya en los segundos finales, cuando Adrián remachó una sensacional jugada de Blanco, el referente de un Málaga que de la mano de Ontiveros volvió a la senda de la victoria.