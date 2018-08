Vuelta a La Rosaleda, 97 días después del drama Sin poder inscribir a cinco de sus jugadores por el tope salarial, el Málaga busca prolongar el pleno de puntos en su primer partido ante su parroquia en más de tres meses y ante un rocoso Alcorcón PEDRO LUIS ALONSO Málaga Viernes, 24 agosto 2018, 00:51

El Málaga regresa al lugar de los hechos. Noventa y siete días después de que La Rosaleda fuese un polvorín, con reproches, malas caras, llanto y zozobra (0-1 del Getafe), el cuadro blanquiazul vuelve a vestirse de corto como local. Ni siquiera hubo Trofeo Costa del Sol, de manera que ha llovido mucho más –es un decir– hasta esta noche. El contexto es otro. Llega un Málaga que quiere convertirse pronto en uno de los 'outsiders' de la categoría, pero que ya tuvo en Lugo una clara muestra de que en cada partido puede saltar la liebre. El mismo ímpetu en la presión del Lugo será el del rocoso Alcorcón, el segundo enemigo, pero los de Muñiz no piensan en otra cosa que no sea el pleno de puntos.

Catástrofe al margen, será el último encuentro en el que el equipo compita con la atadura del tope salarial, que ya en el Anxo Carro impidió convocar y alinear a Lacen, Boulahroud, Haksabanovic, Dani Pacheco y Koné. La visita al Almería, en la tercera jornada (el lunes 3 de septiembre) llegará tras el fin del mercado de fichajes, y en teoría el Málaga debería ya haberse desprendido de la mayoría o todos los descartes y poder dar paso a nuevas inscripciones.

Aunque puede que la procesión vaya por dentro, Muñiz asumió con naturalidad este límite que a no pocos clubes de Segunda también está afectando. Todo apunta, si no hay novedades de última hora, a que esta noche tenga que desenvolverse con las mismas cartas que hace unos días. Sólo tiene una más en la baraja, la de Diego González, ya cumplida su sanción, pero Iván aún no ha finalizado el castigo (estará en su lugar el transferible Cifu) y será obligado recurrir a más jóvenes del filial, los Abqar, Hicham y Harper. Puede que el primero de ellos se quede fuera de la lista de convocados que se difunda tras la sesión de entrenamiento suave de esta mañana.

Onces parecidos

Las quinielas apuntan a la posibiidad de que e técnico sitúe a Juan Carlos adelantado en la banda izquierda, como hizo en el segundo tiempo en el Anxo Carro, con el balance de un gol, en perjuicio de Ontiveros. Tambien habrá que ver si repite con Adrián y Harper arriba o le da minutos de salida a Blanco, la gran apuesta de momento para la zona de definición.

En el Alcorcón, más de lo mismo. Se prevé que Cristóbal (que no triunfó la pasada campaña al frente del Deportivo en Primera) repita con los que estuvieron a punto de derrotar al Sporting en Santo Domingo.Dos de los puntos se fueron in extremis merced a un gol de Andre Sousa en el periodo añadido, casi en la última jugada.

El club madrileño –como el Lugo uno del cuarteto de los que compiten en Segunda este curso sin haberlo hecho nunca en Primera– fichó este verano al portero Raúl Lizoaín, los defensas Héctor Rodas, Aly Abeid y Elgezabal, y los extremos y atacantes Borja Galán, Gavilán, Víctor Casadesús y Juan Muñoz, pero no se descartan más movimientos, y las salidas fueron Casto, César Soriano, Hugo Álvarez, Bruno Gama, Kadir, Mateo García, Álvaro Giménez.

El Málaga necesitará paciencia para derribar esta noche el muro del Alcorcón. «Es muy importante el apoyo de todos. Precisamos remar todos en la misma dirección, que el equipo se sienta arropado. Sabemos que hay una lista de abonados importate, que hay mucha gente que está en los momentos buenos y en los malos. Se podrá jugar mejor o peor, pero el aficionado tiene que ver que el fruto es máximo, sentirse orgulloso del trabajo de su sequipo. Si lo acompañamos con puntos es lo ideal», zanjó ayer Muñiz en toda una declaración de intenciones.

Mula, duda en la convocatoria

Mula, con un pie en el equipo y otro fuera (interés del Deportivo y algún otro club), es una de las incógnitas de la convocatoria para hoy. A Lugo viajó, pero se mantuvo en el banquillo. Muñiz aludió ayer al problema de que ciertos jugadores no puedan estar aún al cien por cien de concentración.

Haksabanovic, con Montenegro

El extremo Sead Haksabanovic estará concentrado con Montenegro entre el día 2 y el 11 de septiembre, cara a los partidos de la Liga de Naciones en Rumanía (viernes 7) y ante Lituania (lunes 10). Eso le obliga a perderse dos jornadas ligueras más.

Álvaro Peña, cerebro rival

Autor del único gol del Alcorcón en el arranque liguero, este medio punta forjado en Lezama está adquiriendo un papel cada vez más importante en el cuadro madrileño.Su calidad será uno de los problemas principales para el Málaga.