VUELTA AL RUEDO DE LA LIGA

Qué bonito es ver los toros desde la barrera. Y ver el fútbol desde casa en un televisor de cincuenta pulgadas. Se aprecian mejor las faenas, las de los toreros y las de los futbolistas, y no entendemos cómo se pueden producir ciertos fallos que, a veces, no alcanzamos a ver desde las gradas. Los pitos escuchados en Valencia, Sevilla y el Metropolitano, por ejemplo, ni los mismos entrenadores debieron entenderlo desde sus banquillos; tres aspirantes a hacerse con el liderato sucumbían ante rivales que, en todo caso, aspiraban a cumplir y no ser goleados. Y es que el gol está cada vez más caro. Sólo el Barcelona en San Sebastián y el Getafe en Sevilla fueron capaces de marcar dos goles en la jornada de viernes a domingo.

Por todo ello, olvidado ya el mal trago del descenso, confirmado que el Málaga (equipo y club) trabaja con normalidad, disfrutemos del liderato en Segunda y, sobre todo, del rendimiento de determinados jugadores que la pasada campaña parecían ser de 'desecho y tienta'. No cabe duda de que el Málaga está ahora en buenas manos. Y que llegarán tropiezos, lesiones y cansancios y que perderá partidos que debiera ganar. Todo eso es previsible y como tal debe asumirse pero, siempre, con fe y confianza. Muñiz tiene por delante una ardua tarea en busca del mejor conjunto. Y jueguen los que jueguen será la actitud y el espíritu de superación lo que les lleve al objetivo que es, ni más ni menos, volver a donde solía. A Primera División. Ya estamos viendo que equipos de postín como Atlético, Valencia y Sevilla, todos reforzados al máximo, siguen buscando su equipo ideal. Es como ver en el ruedo la lidia de un toro que acabará doblegándose a la faena del maestro. Será la que le lleve a salir por la puerta grande. O llegar al éxito de un ascenso, que es lo que pretende el maestro Muñiz.